РИАМО - 25 июн. Столичная промзона «Братцево» преображается, здесь уже благоустроили набережную Головинского канала, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Постепенно преображается бывшая промзона Братцево в САО. Уже завершилось благоустройство набережной Головинского канала, построен офисно-торговый центр. В этом месяце сдали первое здание учебно-строительного технопарка - в нем будет около 1000 новых рабочих мест», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Технопарк «Строительный» возводится на месте бывшей промзоны «Братцево» в рамках программы правительства Москвы по редевелопменту заброшенных промышленных зон. Концерном «Крост», который возводит технопарк, здесь же создаются центры притяжения района – современный жилой комплекс премиум-класса «Невский», торговая галерея «Невский причал», комплексно благоустроена набережная Головинского канала.

На базе технопарка «Строительный» планируется создать образовательный кластер полного цикла, где будут обучаться строители нового времени для столичного строительно-промышленного комплекса.