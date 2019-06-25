РИАМО - 25 июн. Численность работников списочного состава в организациях Московской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец I квартала 2019 года составила около 1,645 миллиона человек и, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличилась на 0,3%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«Наибольшее количество работников трудилось в организациях обрабатывающих производств, их доля от общей численности составляла 19,1%, в организациях, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, – 15% и в сфере образования – 12,6%», — говорится в сообщении.

Численность выбывших работников за I квартал 2019 года достигла 118184 человек. Основным поводом ухода явилось собственное желание, доля таких работников – 81,5%, по соглашению сторон было уволено 6,9%, а в связи с сокращением численности работников – 2,8%, по другим причинам покинули место работы 8,8%.

«За I квартал 2019 года численность работников списочного состава, принятых на работу, составила 156603 человека, из них на дополнительно введенные (созданные) рабочие места –10468 человек», — добавляется в сообщении.

Потребность в работниках наблюдалась в организациях, занимающихся торговлей оптовой и розничной; ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, куда было принято 40704 человека, в организации по транспортировке и хранению – 13005 человек, в строительные организации пришли работать 10903 человека.