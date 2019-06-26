Павелецкое направление – одно из самых спокойных на МЖД. Здесь нет такого напряженного трафика, как на других, зато до сих пор ходят старые «зеленые» электрички. С Павелецкого вокзала можно уехать в аэропорт Домодедово не только аэроэкспрессом, но и простой электричкой. Другие крупные пункты – Ступино и Кашира, а самые красивые названия станций – Взлетная и Ожерелье. Постоянные пассажиры рассказали РИАМО о составах из 80-х, поездах с барной стойкой, неудобных перерывах и хамском досмотре на вокзале.

Пассажиры о Ленинградском направлении: электрички‑хостелы и стюардессы, как в «Аэрофлоте»>>

Владимир, 16 лет, студент:

«Я живу на станции Востряково (Домодедово) и регулярно езжу в Москву на учебу.

По нашему направлению ходят такие ужасные составы, что хочется сказать другое слово.

Составы ЭД4М – не старые, но они в таком состоянии, что проще, наверное, машину купить, чтобы только в эти электрички не садиться. Заметил, что три состава из пяти в ужасном состоянии, и два – более-менее нормальные.

Прыгаю с платформы ради айфона: почему пассажиры подмосковных электричек не платят за проезд>>

Грязища в вагонах такая, как будто составы не мыли лет десять. Постоянная вонь в головном и хвостовых вагонах. Кстати, тамбуры в нормальном состоянии, курят там нечасто.

В туалеты вообще нельзя заходить. А если приспичит, то только с тряпкой в носу.

Вонь неимоверная! Как-то хотел сходить в туалет в электропоезде ЭР2К. Я туда даже зайти не смог. Туалет был забит фекалиями, и на полу тоже. Отвратительно.

Пассажиры о Горьковском направлении МЖД: вокзал‑Нарния, «вечная» шаурма и опасные станции>>

Летом ездить тяжелее, чем зимой. Найти вагон с кондиционером нереально, поэтому все открывают окна. Зимой лучше, но могут быть один-два вагона без отопления.

© фото из архива Владимира Виноградова

Контролеры у нас вежливые, за исключением старого поколения – женщин 65 плюс. Все отзывчивые, приятные в разговоре, кроме этих женщин.

Не так сядешь, и тебе такую лекцию о воспитании прочитают, что пожалеешь, что зашел в электричку.

В электричках обычно встречаю таких же студентов, как и я, рабочих, дачников летом. Торговля активизируется примерно с полдесятого утра до половины восьмого. Торговцы идут друг за другом – устаешь от них. Лучше в электричках ничего не покупать. На крайний случай, только еду: мороженое, воду, чипсы, сухарики. Ходит одна особа и продает пиво в жестяных банках.

Атмосфера на Павелецком вокзале хорошая: расписание четкое, все готовы помочь, подсказать, куда идти. Из приятного: за последнее время стало лучше с мобильностью инвалидов. Переходы оснащены световой и звуковой сигнализацией.

Пассажиры о Киевском направлении МЖД: наглые цветочники и поезда, изменившие людей>>

Если бы я ставил оценки, то они выглядели бы так: составы – 4 из 10, контролеры ЦППК – 9, мобильность инвалидов – 7, состояние платформ – 6 из 10.

Электричка-музей и адская жара

Михаил, 39 лет, программист:

«На днях ехал в раритетной электричке, которые до сих пор «бегают» на Павелецком направлении: деревянные сидения и печка под попой. Проехался с удовольствием – почти как в музее.

Зимой оказался в такой электричке в мороз. Помню, зашли в вагон погреться, но уже через 10 минут охлаждались в тамбуре: сидеть на деревяшках с печкой внизу нереально.

От такого жара даже сам Сатана прослезился бы!

Это электрички ЭР2 – серия электропоездов постоянного тока, выпускавшихся с 1962 года по 1984 Рижским вагоностроительным заводом. Думаю, что скоро они исчезнут совсем».

Контролер электрички: «Зайцами бывают даже женщины в дорогих шубах»>>

© фото из архива Михаила Александрова © фото из архива Михаила Александрова 1 из 2

Электрички в аэропорт и частые отмены

Ирина, 31 лет, журналист:

«Недавно я решила воспользоваться аэроэкспрессом до аэропорта Домодедово. Обычно я тратила два часа на дорогу.

Время я не рассчитала, поэтому прибежала на вокзал за четыре минуты до отправления. Павелецкий вокзал в этом смысле – один из самых удобных. Хорошая навигация, и я уже через три минуты была на платформе. Впрыгнула в вагон в последнюю минуту. Удобные сидения, кондиционер, пространство для багажа и, конечно, главное преимущество – отсутствие пробок. То, что мне нравится больше всего, – платформа, которая плавно перетекает в залы аэропорта. Не нужно долго идти с тяжелым чемоданом, переходя дороги и другие препятствия.

Единственный минус – высокая цена: 100 рублей на маршрутке против 450 рублей на аэроэкпрессе, если покупать билет заранее.

Фудкорт на вокзале, бомжи и двери нараспашку: пассажиры о Ярославском направлении МЖД>>

Есть и лайфхак для экономных – путешествие до аэропорта на электричке за 138 рублей.

Экономия денег, но не времени – электричка едет до аэропорта 1 час 20, аэроэкспресс – 40 минут. Если есть время в запасе, то можно поехать в аэропорт не с Павелецкого вокзала, а от ж/д станции «Нижние Котлы» (метро «Нагатинская»), тогда цена будет совсем приятной – 92 рубля.

При покупке билета главное – не перепутать город и аэропорт Домодедово. Электричек не так много в аэропорт, но они ходят в течение дня почти каждый час.

Приятным бонусом станет отсутствие людей, так как народ, особенно иногородний, знает про аэроэкспресс, но не про обычную электричку.

Обычные электрички до аэропорта не такие современные, как аэроэкспресс, но они с мягкими синими сидениями и выглядят вполне прилично».

Дарья, 27 лет, менеджер по продажам:

«Меня больше всего раздражает тот факт, что с 15.04.19 поменяли расписание! В субботу перерыв в движении электричек больше часа: с 6:49 по 8:11.

Вы что думаете, никто не работает по субботам? Электрички отменяют, как вздумается. Позор!

На станции Бирюлево Товарная черт знает, что творится. В электронном расписании стоит электричка 6:49; объявляют, что она в 6:54 должна быть, но она опаздывает и приходит в 7:13. Электрички отменяют, как вздумается. Вы хоть немного подумайте о людях, которым надо на работу!».

«Тюлени», заложники торговли и «мертвая» ветка: пассажиры о Казанском направлении МЖД>>

Хамы и досмотр на вокзале

Ирина, 41 год, сотрудник РЖД:

«Я работаю в РЖД, рядом с Павелецким вокзалом. Раздражают проверки на входе и выходе. Чтобы попасть на вокзал, мне каждый раз приходится проходить через рамку металлоискателя и ставить свои вещи на ленту. Обычно у меня маленькая сумка через плечо, в которую помещается телефон и кошелек.

Я открываю и показываю сумочку, что там ничего нет, но меня в грубой форме отталкивают назад и заставляют ставить ее на грязную ленту.

Что за хамское отношение к людям, откуда набирают этих хамов, которым мы же сами платим зарплату?

Кстати, вход в метро «Павелецкая» радиальная только через здание вокзала, так что прохода через те же рамки не избежать.

И вообще, как только ввели эти проверки на вокзале, стало больше толчеи и очередей, а люди, приезжающие из Подмосковья в Москву, опаздывают из-за этого на работу».

Купить «хоть маму родную» и ругаться с охранниками: пассажиры о Курском направлении МЖД>>

Поезда с барной стойкой и «зеленые» электрички

Марина, 25 лет, кладовщица:

«Поезда ходят очень разные. Совсем старых, зеленых с деревянными скамейками, почти не осталось, а те, что есть, обслуживают короткие дистанции. Зато есть списанные аэроэкспрессы, со столиками и мягкими сиденьями парами.

Прокатиться на таком – одно удовольствие, но не в час пик: в таких экспрессах меньше сидячих мест, а в некоторых барная стойка на половину вагона.

Особенно раздражает, что их подают на пригородные маршруты типа «РЭКС», не хочется переплачивать вдвое, чтобы ехать в экспрессе, который забит уже на Павелецком вокзале! Все-таки плюс «Регионального экспресса» не только в скорости, но и в повышенной комфортности.

«Электричка назад в 90‑е»: Савеловское направление МЖД глазами пассажиров>>

© паблик «Павелецкое направление МЖД» в социальной сети «ВКонтакте» © паблик «Павелецкое направление МЖД» в социальной сети «ВКонтакте» 1 из 2

Грязь с вонью встречается, но не больше, чем на остальных направлениях. Зимой, например, часто попадала на вагоны со сломанными дверями: они просто не закрывались. Туалеты тоже попадаются разные, в основном, не слишком грязные. Пару раз видела, что дверь в туалет была заколочена.

Возможно, я просто не жду от них стерильности, да и вообще, стараюсь не пользоваться.

Из хороших новостей – печки зимой почти всегда работают. Из плохих – кондиционирование летом так себе. Из очень плохих – печки иногда работают летом в +20...

© фото из архива Владимира Виноградова

«Павеляга» вообще отличается довольно низким пассажиропотоком, за исключением дачного сезона. Сказывается то, что по Павелецкому направлению перемещаются жители Бирюлева, для которых электричка остается одним из основных способов перемещения в Москве. Поэтому в сторону области электричка становится наполовину пустой еще в Москве, да и в обратную сторону она начинает по-настоящему заполняться лишь в Москве.

Пассажиры о Белорусском направлении МЖД: wi‑fi, туалеты на щеколде и терпеливые курильщики>>

Завтракать в вагоне и не злиться на пассажиров

Публика, в общем-то, ездит самая обычная. За выпивку и курение в вагонах довольно активно штрафуют: видела неоднократно, поэтому храбрецов мало. А в целом не мне осуждать других пассажиров.

Я иногда ем в электричке, потому что нет времени сделать это где-то еще. Бегала от контролеров в период безденежья, даже спала, лежа на сидениях.

В общем, разве что не пью и не курю в тамбуре, поэтому стараюсь не обращать внимания на простые человеческие слабости.

© фото из архива Александра Зябликова

Контролеры в силу малолюдности на «Павеляге» довольно мирные. Станций без турникетов довольно много, во время проверки билетов можно спокойно встать и уйти, охрана ничего не сделает. За перебежчиками почти никогда не бегут. И я бы не сказала, что зайцев слишком много. Да и количество контролеров неуклонно растет».

Рижское направление МЖД глазами пассажиров: попутчики с котлетами и самый тихий вокзал>>