РИАМО – 25 июн. Новый корпус по производству молочной продукции и сыра будет возведен в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Ранее поступило извещение о начале строительства нового корпуса Озерецкого молочного комбината.

«Объект будет возведен в селе Озерецкое Дмитровского городского округа. Застройщиком комплекса выступает – ООО «Молочный продукт». Общая площадь здания составит 18 404 квадратных метра», – заявил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Новый корпус предназначен для производства цельномолочной продукции, мягких сыров фета, моцарелла, сыра брынза, рассольных и плавленых сыров. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 90 новых рабочих мест.

«Первая плановая проверка на объекте начнется 17 июля 2019 года. Завершение всех строительных работ запланировано на 3 квартал 2022 года», – резюмировал Гарибян.