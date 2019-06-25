РИАМО - 25 июн. Департамент здравоохранения Москвы выяснил, что к инциденту с применением насилия в отношении ребенка и попыткой привязать его к кровати в Морозовской больнице в столице причастна студентка-практикантка, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появился видеоролик, из которого следует, что медработник одной из детских больниц в центре Москвы применяет физическую силу к малолетнему пациенту, а затем пытается привязать его к кровати. Ролик был выложен в социальную сеть. Департаментом здравоохранения Москвы инициирована проверка информации, размещенной в СМИ.

«В настоящее время, департаментом и руководством детской Морозовской больницы приняты незамедлительные меры о выявлении медицинского персонала, причастного к этой ситуации. По информации главного врача Морозовской больницы, на видео, которое распространяется в сети, запечатлена студентка медицинского колледжа, которая проходит практику в терапевтическом отделении», - говорится в сообщении.

Студентка не является сотрудником Морозовской больницы.

Со своей стороны, больница незамедлительно проинформировала о данном инциденте руководство медицинского колледжа, где студентка проходила обучение, и полицию.

«В настоящее время в больнице предприняты усиленные меры по контролю за средним медицинским персоналом, в том числе за студентами-практикантами, которые находятся на практике в Морозовской детской больнице», - уточняется в материале.

Департамент здравоохранения Москвы со своей стороны приложит все усилия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.