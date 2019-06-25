РИАМО - 25 июн. Подмосковный спортсмен Кирилл Абросимов выиграл серебряную медаль в ходе I этапа Кубка России по плаванию на открытой воде, который прошел в понедельник в деревне Лопотово Солнечногорского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Московской области.

Подмосковный спортсмен финишировал вторым в заплыве на дистанции 5 километров, показав время в 56 минут 15,6 секунды. Он уступил 1,5 секунды сопернику из Волгоградской области Денису Адееву и выиграл 3,3 секунды у представителя Удмуртской республики Кирилла Долгова.

«У подмосковных пловцов-марафонцев сейчас разгар спортивного сезона. В течение месяца состоялись несколько соревнований всероссийского масштаба. Кубок России является хорошей подготовкой для спортсменов к выступлению на чемпионате мира в Корее, путевку на который Кирилл Абросимов завоевал на чемпионате России в Краснодаре. Второй этап кубка России пройдет в Липецке 27 июля», - прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.