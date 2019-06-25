РИАМО - 25 июн. Один человек пострадал в результате инцидента на реке Нерская в Орехово-Зуевском городском округе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области,

Во вторник в 16:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о происшествии на воде по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, река Нерская.

«Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 10 человек, в том числе от МЧС: одна единица техники, три человека», - говорится в сообщении.