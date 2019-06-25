РИАМО – 25 июн. Порядка 400 рабочих мест появится в Московской области в связи с открытием нового торгового комплекса в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Уже 29 июня в городском округе Балашиха по адресу: микрорайон Саввино, улица Пригородная, дом 92, состоится торжественное открытие торгового центра «СтройПарк».

«С открытием «СтройПарка» в Балашихе будет создано порядка 400 дополнительных рабочих мест, общий объем инвестиций составил 750 миллионов рублей. Торговая площадь магазина – 17 тысяч квадратных метров, на которой будет представлен широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта и обустройства дома – всего более 60 тысяч наименований», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Главной особенностью нового объекта станет наличие фирменных магазинов крупных российских и иностранных производителей.

«То есть покупатели смогут приобрести продукцию напрямую у фабрик, исключая контрагентов. Свои магазины открыли производства «Керама Марацци», «Палитра» (производство обоев городской округ Балашиха), дверей «Эстет», «Торекс», «Волховец», а также производства строительных материалов: «Русклимат», Краски «Дом Маляра» и «Мир Красок», – перечислил Посаженников.

Кроме того, посетители смогут здесь найти напольные покрытия «Альт-Декор», продукцию мебельных компаний «Стооплит», кухонь «Мария», «Зов» и «Вардек», кровати «Драфф», «Шатура Мебель», «Центр мебели».

Кроме того, торговый центр презентовал новую программу «Новоселье в Подмосковье».

«В рамках этой акции жителям Московской области предоставляется скидка 5% на все товары, дизайн-проект квартиры в подарок и скидку в 10% на услуги переезда. Приятно отметить, что помимо осуществления торговой деятельности торговый центр ведет активную социальную политику, занимается благотворительностью и спонсорством», – заключил министр.