РИАМО - 25 июн. За период с 1 января по 18 июня 2019 года 14 организаций полностью ликвидировали задолженность перед работниками на сумму 68,9 миллиона рублей, еще 24 организации ликвидировали задолженность частично, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам организаций, расположенных на территории Московской области, находится на постоянном контроле правительства Московской области и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Ситуации с задолженностью по заработной плате в организациях регулярно рассматриваются на ежемесячных заседаниях межведомственной комиссии по вопросам задолженности по выплате заработной платы в Московской области с участием представителей Государственной инспекции труда в Московской области, прокуратуры Московской области, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, управления Росреестра по Московской области», — говорится в сообщении.

Эти ситуации также рассматривают на совещаниях, в том числе проводимых профильными центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления, на территории которых расположены указанные организации.

С 1 января по 18 июня прошли пять заседаний комиссии и одно совещание. На них рассмотрели ситуацию с 42 организациями, допустившими задолженности по зарплате.

«Полностью ликвидировали задолженность 14 организаций на общую сумму 68,9 миллиона рублей перед 1949 работниками, частично – 24 организации на общую сумму 152,1 миллиона рублей перед 5871 работниками (справочно, за 2018 год – 221,9 миллиона рублей перед 2977 работниками)», — добавляется в сообщении.

Министерство социального развития Московской области совместно с заинтересованными ведомствами продолжает работу по выявлению причин образования задолженности по выплате заработной платы, выработке предложений и реализации мероприятий, направленных на ее снижение и ликвидацию.