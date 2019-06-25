РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольске в дорожно-транспортном происшествии на Южном обходе погибла 38-летняя женщина, ее же двухлетний ребенок, находившийся в машине, не пострадал, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Во вторник в 13:30 на автодороге «Южный обход» в Подольске произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, двигался по автодороге «Южный обход» со стороны автодороги М-2 Крым в сторону Варшавского шоссе. Водитель врезался в стоящий на крайней правой полосе автомобиль Hyundai с полуприцепом.

«Водитель Hyundai Elantra – женщина 38 лет – погибла на месте. Находящийся вместе с ней двухгодовалый ребенок в ДТП абсолютно не пострадал. К счастью, малыш перевозился в детском удерживающем устройстве, был пристегнут по всем правилам, а само кресло было установлено на заднем сиденье автомобиля – более безопасном, чем переднее», – говорится в сообщении.

На территории Подмосковья проводится социальная кампания «Маленький пассажир – большая ответственность», направленная на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Инспекторы попросили водителей соблюдать ПДД, не отвлекаться от дороги во время движения транспорта, беречь себя и своих близких.