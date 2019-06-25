РИАМО - 25 июн. За счет средств городского бюджета в столице до конца года откроются 10 спортивных объектов, в их число войдут спортивные комплексы, каток и BMX-велодромы, а также откроется многофункциональный спорткомплекс в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Это три спортивных комплекса в СВАО, СЗАО и ЗАО, крытый каток по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом №2, два футбольных поля с инфраструктурой на северо-востоке столицы (Студеный проезд, владение 1-3) и на востоке Москвы на пересечении улиц Николая-Старостина, Большая Косинская, Салтыковская, два BMX-велодрома для «Спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта», — рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что также будут введены в эксплуатацию знаковые, уникальные для Москвы объекты. Например, появится многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 39-й километр Минского шоссе.

Кроме того, откроется спортивный комплекс по пятиборью (конно-спортивный манеж, бассейн, легко-атлетический манеж, тренажерный зал, тир) ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Северный» Москомспорта по адресу: 9-я Северная линия, 1Б.

С начала года был сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на востоке Москвы по адресу: улица Николая Старостина, дом №8А.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице ежегодно увеличивается количество спортивных объектов. Всего до 2021 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 37 спортивных объектов», — сказал Бочкарев.