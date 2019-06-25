Владычный Введенский женский монастырь – один из самых древних русских монастырей, почти ровесник Троице-Сергиевой Лавры, был основан в 14 веке митрополитом Московским Алексием. Тысячи паломников каждый месяц приезжают сюда приложиться к святыням, попробовать вкусную монастырскую выпечку и увидеть живой символ города – павлина. Корреспондент РИАМО отправилась на экскурсию в Серпухов вместе с проектом «Цвет настроения – лето» от Центральной пригородной пассажирской компании.

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Святой Варлаам и легенды монастыря

Одну из древнейших православных обителей Руси — Введенский Владычный монастырь — в 1360 году основал Митрополит Алексий, святитель Московский и чудотворец всея Руси. По легенде, он услышал голос, исходящий от иконы Божьей Матери, который повелел ему основать святыню на живописном берегу речки Нары.

Первым его настоятелем стал Преподобный Варлаам, келейник святителя Алексия. Именно он был отправлен в Серпухов митрополитом Алексием для поиска места под будущий монастырь в честь Владычицы Богородицы и назначен его строителем.

Изначально монастырь был мужским и преобразован в женский лишь начале 19 века.

За свою историю обитель много раз оказывалась в центре знаковых для Руси событий. Так, в 1598 году она была пристанищем для воинов Бориса Годунова, готовившихся к сражению с крымскими татарами. Согласно другому преданию, сам Святой Георгий Победоносец явился на белом коне, чтобы защитить обитель, и враг отступил.

В начале 20 века на территории монастыря было создано военное летное училище «Авиагородок» с казармами и офицерскими общежитиями.

С 1995 года в обители возрождена монашеская жизнь. Сейчас это место паломничества тысяч верующих, которые приезжаю поклониться святыням со своими просьбами, а также приобщиться к монастырской жизни.

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«Неупиваемая чаша» и розовые кусты

Почти вся территория монастыря засажена ароматными розовыми кустами, за которыми ухаживают сестры.

Здесь располагаются Введенский собор, храм Георгия Победоносца со звонницей, храм святителя Алексия и надвратный храм мученика Феодота Анкирского.

В центре монастырской площади есть освященный источник, где каждый желающий может попить святой воды и взять ее с собой. По вечерам можно полюбоваться красивой подсветкой сооружений и Святых врат – главного входа в монастырь.

Православным верующим приехать сюда стоит и для того, чтобы увидеть более 30 мироточивых икон, среди которых чудотворная «Всецарица» и образ святого Георгия Победоносца.

Главная святыня монастыря хранится в Введенском соборе из розоватого камня – это икона введения Богородицы во храм, которая почитается как исцеляющая и чудотворная. У паперти храма хранятся мощи основателя Владычного монастыря Варлаама Серпуховского, что делает место особенным для паломников.

Еще одно чудо монастыря – список иконы «Неупиваемая Чаша» в храме Георгия Победоносца, молитвы к которой избавляют от алкоголизма и других видов зависимости.

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Вольер с павлинами

Во Владычный монастырь туристов привлекает и такая диковина, как павлинник. В просторном вольере содержатся несколько экзотических птиц, которых можно покормить и сфотографировать. Чтобы полюбоваться на павлинов, лучше выбирать для приезда нежаркую, прохладную погоду – на жаре павлины складывают свои яркие хвосты и вообще мало двигаются.

Павлины являются символом города и даже изображены на гербе Серпухова. По словам сестер, они довольно неприхотливы, а уход за ними примерно такой же, как и за сельской птицей.

Купить на память сувенир с павлинами можно в иконной лавке монастыря. Здесь же выбор и прочей церковной продукции: различные иконы, крестики, свечи, ладан, лампадное масло и многое другое.

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Как живут в монастыре

Монастырь принимает православных паломниц и трудниц, желающих помолиться, а также помочь сестрам святой обители. Ночлег в кельях и еда предоставляются бесплатно при условии, что верующие несут послушания, то есть выполняют полезную для монастыря работу.

Литургия в монастыре служится ежедневно, начало утренней службы – в 7:15, поэтому встают сестры с петухами, а ложатся после заката. Помимо поддержания порядка в храме, среди их задач – уход за цветником и огородам, где выращиваются ягоды, зелень и овощи для монастырских трапез.

Женщинам, которые пришли без юбки и платка, все равно разрешать войти в храм, помолиться, подать записки и поставить свечи.

Непременно стоит заглянуть и в местную пекарню со свежей ароматной сдобой. Среди вкусностей – луковые лепешки, сырные палочки, куличи и множество видов заварного и пшеничного хлеба.

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