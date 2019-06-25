РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июн. Казакам в Королеве вручили почетные грамоты главы города за активное участие в охране правопорядка при проведении массовых мероприятий, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник в штабе королевского казачьего общества заместитель руководителя городской администрации Жанна Прокофьева вручила грамоты и пообщалась с казаками.

«Для меня большая честь сегодня (25 июня, – ред.) вручить вам почетные грамоты главы города за активное участие в охране правопорядка при проведении массовых мероприятий. На вас действительно всегда можно положиться, вы вносите большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи, сохраняете традиции. От лица главы города Александра Ходырева и от себя лично благодарю вас, надеюсь и в дальнейшем мы будем также продуктивно сотрудничать», – сказала Прокофьева.

Она пообщалась с казаками, посмотрела музей в штабе, в котором хранятся вещи из быта казаков разных эпох. Казаки провели показательные выступления; также показали, как учат мазать шашкой, пользоваться нагайкой, рассказали о исконных традициях казаков.