РИАМО - 25 июн. Минэкологии согласовало проект создания особо охраняемой территории (ООПТ) местного значения – природного резервата «Москворецкий исток» в сельском поселении Дровнинское Можайского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

ООПТ местного значения создаются по инициативе администраций муниципалитетов, которые впоследствии обеспечивают соблюдение особого режима охраны.

«Необходимость создания резервата обусловлена тем, что в истоках Москвы-реки сосредоточено уникальное сочетание экосистем – лесных, луговых и аквальных (водных), которое отличается огромным видовым разнообразием. При обследовании территории будущей ООПТ было установлено местообитание 85 видов позвоночных животных, в том числе более 30 редких и уязвимых видов», — говорится в сообщении.

Три вида гнездящихся здесь птиц – большой подорлик, скопа и чернозобая гагара – внесены в Красную книгу России. На этой территории постоянно или сезонно встречаются редкие крупные животные: бурый медведь, рысь, выдра, волк, лось, кабан и бобр. Через территорию проектируемой ООПТ пролегает устойчивый маршрут массового пролета серых журавлей.

Природный резерват «Москворецкий исток» призван дополнить и обеспечить пространственную связь других ООПТ регионального значения – памятников природы «Истоки реки Москвы» на Старьковском болоте, «Верхнемоскворечье» и «Котловина озера Михалевское».