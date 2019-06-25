РИАМО - 25 июн. За январь – май 2019 года доходы бюджета городского округа Красногорск составили 5,607 миллиарда рублей, темп роста – 127,9%, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.

«Налоговые доходы в бюджет округа на начало июня 2019 года составили 2,393 миллиарда (рост 113,8%), неналоговые – 0,683 миллиарда (рост 116,6%). Безвозмездные поступления выросли к уровню 2018 года на 0,835 миллиарда рублей до 2,531 миллиарда рублей (рост 149,3%). Расходы составили 4,873 миллиарда рублей (рост 118,7%)», – говорится в сообщении.

По словам министра экономики и финансов Московской области Елены Мухтияровой, в городском округе Красногорск объем поступлений от налогов увеличивается быстрее, чем в других подмосковных муниципалитетах.

«Красногорск доказывает, что Подмосковье очень привлекательно с точки зрения инвестиций, и, если территория развита, зачастую для инвесторов достаточно мер административной поддержки, честного диалога власти с бизнесом», – отметила Мухтиярова.

Прибыль от деятельности крупных и средних организаций городского округа за первый квартал 2019 года получена в размере 24 миллиардов рублей. Темп роста составил 156,6%.

Количество крупных и средних организаций, получивших прибыль за отчетный период, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 16 единиц и составило 118. Удельный вес прибыльных организаций в их общем числе составил 76,6%.