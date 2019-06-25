РИАМО - 25 июн. Коллектив Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) наградили юбилейной медалью «Московская городская дума. 25 лет», передает во вторник корреспондент РИАМО.

В столице вручили награды Мосгордумы за выдающийся вклад в законотворческую деятельность, в обеспечение деятельности думы и депутатов, а также в связи с 25-летием столичного парламента. Юбилейную медаль из рук председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова получил заместитель главного редактора РИАМО Владимир Мокшин.

«Сегодня здесь собрались лучшие люди города, которые отдали свои силы, отдали свои умения для организации и популяризации московского парламентаризма и Московской городской думы. <…> Огромное вам спасибо от лица москвичей и депутатов Московской городской думы», - сказал Шапошников в своей приветственной речи.

Всего на торжественной церемонии присутствовало около 50 человек. Наградами столичного парламента были отмечены журналисты, ученые, деятели культуры, представители органов исполнительной власти Москвы и ряда городских организаций.

Юбилейная медаль «Московская городская дума. 25 лет» и почетный юбилейный знак «Московская городская дума. 25 лет» были учреждены в декабре 2018 года.

Программа празднования 25-летнего юбилея столичного парламента стартовала в октябре 2018 года с открытия тематической выставки в Музее Москвы. Праздничные мероприятия продолжаются и в 2019 году.