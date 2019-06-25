РИАМО - 25 июн. В офтальмологическом отделении Раменской центральной районной больницы провели сложную операцию на глаза 82-летнему пациенту, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мужчине сделали факоэмульсификацию катаракты, другими словами - заменили мутный хрусталик глаза на искусственный, прозрачный.

«Много лет назад наш пациент перестал видеть одним глазом, а в 2016 году ослеп полностью. Кроме того, у дедушки уже 8 лет очень плохой слух, он едва различал звуки окружающего мира при помощи слухового аппарата. Получив II степень инвалидности, мужчина окончательно пал духом: он практически все время проводил дома, не покидая постель. Весь уход за ним осуществляла его супруга», — рассказал лечащий врач Павел Швец.

В Раменской больнице пенсионеру сделали операцию по лечению катаракты, уже на следующий день к нему вернулось 90% зрения. Мужчина вместе с супругой невероятно рады результатам и благодарны врачу. Впервые за многие годы дедушка может самостоятельно ходить и видеть своих близких.

«Теперь он заглядывает в соседние палаты и с гордостью сообщает, что пережил второй день рождения и каждый день будет с удовольствием здороваться со своими соседями по отделению, потому что теперь видит их», — говорится в сообщении.