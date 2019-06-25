РИАМО – 25 июн. Крупными и средними организациями городского округа Красногорск за первые пять месяцев текущего года отгружено товаров, выполнено работ и услуг по всем видам экономической деятельности на сумму 91,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.

«Темп роста составил 128,2% к аналогичному периоду 2018 года. Промышленной продукции за первые пять месяцев 2019 года было отгружено на 37 миллиардов рублей, темп роста – 128,3% к аналогичному периоду 2018 года», – говорится в сообщении.

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, за январь – апрель 2019 года составил 50,1 миллиарда рублей. Темп роста 114% к аналогичному периоду 2018 года.

«Красногорск стабильно демонстрирует хорошие темпы роста по промышленной продукции и по розничной торговле. Близость к Москве и развитая инфраструктура привлекают бизнес, как крупный, так и мелкий, и средний. В результате создаются новые рабочие места, растут налоговые поступления в бюджет», – сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.