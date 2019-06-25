РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июн. В поселке Кратово Раменского городского округа 4 июля пройдет спортивно-патриотическое мероприятие к 60-летию Московской детской железной дороги, в рамках него спортсмены из Люберец покажут бесплатное силовое шоу, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

Региональная общественная организация «РосМолСпорт МО» и Московская детская железная дорога приглашают на праздничное спортивно-патриотическое мероприятие «Россия вперед!».

«Оно состоится 4 июля в 14:30 и посвящено 60-летию Московской детской железной дороги. Я в рамках силового шоу «Русский характер» перетяну снаряженный тепловоз 1958 года выпуска ТУ-2 весом более 33 тонн с одновременным надуванием до разрыва грелки объемом три литра», – сказал Агаджанян.

В рамках мероприятия планируется выступление с мастер-классами чемпиона мира по ММА Алана Хадзиева и чемпиона мира по армлифтингу Евгения Петрова. Экстремал Сергей Чуприна покажет ряд силовых номеров шоу «Русский характер».

Федерация Московской области по военно-тактической игре лазертаг проведет турнир среди присутствующих. Также на празднике прозвучат патриотические песни от актрисы Пушкинского музыкального театра, лауреата международных конкурсов Юлианы Суворовой.

Мероприятие состоится на Московской детской железной дороге по адресу: Московская область, поселок Кратово, улица Центральная, дом №5.