РИАМО – 25 июн. Столичная команда архитекторов, урбанистов и экспертов по социокультурному проектированию вошла в шорт-лист международного открытого конкурса на реновацию центральной площади Святой Недели в Софии, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Конкурс был организован муниципалитетом города София. Площадь вокруг кафедрального собора Света Неделя является неотъемлемой частью исто рически сложившейся системы общественных пространств и соединена с сетью центральных пешеходных улиц.

«Близлежащие достопримечательности - Ротонда Святого Георгия, отель Балкан, министерство и, конечно, одноименный собор Света Неделя – восточная православная церковь, служащая Софийским епископством Болгарского Патриархата, датированная 10 веком. Реконструкция предусматривает сохранение культурной и пространственной идентичности места, но при этом площадь должна приобрести новые общественные функции, ориентированные на круглогодичное использование», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он дополнил, что в шорт-лист конкурса прошел консорциум, в составе которого AI Architects, CLAB Architettura, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений Ширинян.

«Уверен, что эта команда имеет все шансы на победу – в их проекте есть и бережное отношение к историческому наследию, и интересные решения. Этот конкурс в очередной раз продемонстрировал, насколько вырос уровень российских бюро, которые на равных борются за победу в международных конкурсах, получают крупные архитектурные награды», – подчеркнул Кузнецов.

От участников требовался большой опыт работы с городской средой, памятниками культурного и исторического наследия.

Кроме того, команды должны были иметь в своем составе архитекторов, урбанистов, экспертов по наследию и специалиста по ландшафтному проектированию. Помимо команды московских специалистов (AI Architects, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений Ширинян), которые работали в консорциуме с итальянскими коллегами из CLAB Architettura, в шорт-лист конкурса вошли шесть международных архитектурных бюро из Италии, Франции и Болгарии.