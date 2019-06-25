РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил выпускникам Люберец золотые медали за отличную учебу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник во Дворце спорта «Триумф» 142 выпускникам торжественно вручили золотые медали. Помимо Ружицкого, на мероприятии присутствовали депутат Мособлдумы Игорь Коханый, начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина.

«Впервые в «Триумфе» (Дворец спорта – ред.) мы устроили бал медалистов, здесь хорошая атмосфера. То, что сегодня вы здесь, говорит о многом: вы научились учиться, а это главное. Выбирать нужную информацию из всей существующей – важный навык. Я хочу пожелать успехов и больше радости. В добрый путь!» – сказал Ружицкий.

В Люберцах выпустились из школ 1 300 ребят, из них 142 удостоены золотых медалей. По итогом ЕГЭ семь выпускников набрали наивысшую оценку – 100 баллов.