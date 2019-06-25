РИАМО - 25 июн. Самый дорогой участок Подмосковья находится в районе Новорижского шоссе, за него планируют получить 580 миллионов рублей, сообщается на сайте международного агентства элитной недвижимости Savills.

Выбор премиальных земельных участков на престижном западе ближнего круга Подмосковья, становится все ограниченнее, в открытой продаже их осталось всего 90 совокупной площадью около 3,1 тысячи соток. Самыми популярными у состоятельной аудитории остается Рублевка и Новая Рига, а цены за сотку доходят до 9,8 миллиона рублей.

«Несмотря на то, что средний показатель стоимости участков, расположенных на Новорижском шоссе, уступает значению показателя на Рублевке, именно на Новой Риге, в поселке Агаларов Эстэйт, расположен самый дорогой участок для продажи. Его стоимость при площади в 59,3 сотки составляет 580 миллионов рублей (таким образом, цена за 1 сотку – 9,8 миллиона рублей)», – говорится в сообщении.

Средняя стоимость земельного участка без подряда составляет 98 миллионов рублей, при цене за сотку около 2,4 миллиона рублей. Почти 20% от общего количества всех экспонируемых участков выставлено по цене свыше 3,5 миллионов рублей за сотку.

Больше всего участков предлагается на удалении 20-25 километров от МКАД – это 43% объема предложения. Около 20% участков расположены на удалении 15-20 километров от МКАД (21% рынка), а также 5-10 километров от МКАД (19% рынка).

Наиболее широкий выбор участков представлен в поселке Новое Николино – 17% от общего объема предложения участков. Проектами-лидерами по числу предлагаемых участков также являются новый проект Ten (10% рынка), Крекшино и Монтевиль – по 8% от общего количества всех экспонируемых предложений, соответственно.

Кроме Рублевки и Новой Риги, элитные земельные участки продаются в районе Минского и Ильинского шоссе. Так, например, на Ильинском шоссе сегодня экспонируется лишь несколько элитных проектов, в которых ведутся первичные продажи земельных участков: Silver Trails и Ten (оба проекта находятся на удалении примерно 10 километрах от МКАД).

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