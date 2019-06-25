РИАМО – 25 июн. В столице впервые провели выпускной в кадетских классах, за 5 лет основы военных профессий изучили 1,5 тысячи школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве впервые прошел выпускной в кадетских классах. За 5 лет основы военных профессий изучили 1500 школьников. Они сами отмечают, что стали более собранными – дисциплина», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр столицы уточнил, что конкурс в кадетские классы 4 человека на место.

«Поэтому с нового года откроем их еще в 31 школе», – дополнил Собянин.

Основными площадками празднования выпускного в Москве традиционно стали парк культуры и отдыха имени Горького и Государственный Кремлевский дворец, окончание школы на этих площадках отметили около 24,5 тысяч человек, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Всего в стране свыше 652 тысяч выпускников приняли участие в праздничных вечерах. Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах России.