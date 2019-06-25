РИАМО - 25 июн. Акционеры «Аэрофлота» на годовом собрании избрали заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова членом совета директоров, сообщает ТАСС.

Также в состав совета вошел бывший глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка.

«Совет директоров покинули генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин и генеральный директор «Авиакапитал-Сервиса» Роман Пахомов», — отмечается в сообщении.

Среди членов совета — глава Минтранса РФ Евгений Дитрих и экс-глава ведомства Максим Соколов, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, первый заместитель председателя и член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.