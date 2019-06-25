РИАМО – 25 июн. У уроженца Киргизии, работающего таксистом в столице, злоумышленники открыто похитили более 100 тысяч рублей и мобильный телефон, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение о разбое по адресу: Волгоградский проспект, дом 71, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных, находясь в качестве пассажиров в салоне автомобиля Nissan Almera под управлением пострадавшего, угрожая ему предметами, похожими на ножи, нанесли побои, открыто похитили телефон сотовой связи и принадлежащие ему деньги в сумме 101 тысячи рублей, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 106 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».