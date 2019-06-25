РИАМО - 25 июн. Бюджет Москвы получил более 55 миллиардов рублей от малого бизнеса, работающего на упрощенной системе налогобложения, за 5 месяцев, число индивидуальных предпринимателей в столице за этот период выросло на 3,9%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения в первые пять месяцев 2019 года составили 55,7 миллиарда рублей, увеличившись на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растут и поступления в бюджет от МСП в целом», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что число индивидуальных предпринимателей в столице за этот период выросло на 3,9% и составило 332 тысячи человек.

«Рост бюджетных доходов от МСП и увеличение числа малых предпринимателей при неизменных налоговых ставках говорят о благоприятных условиях для развития малого бизнеса в Москве и о повышении его внутренней эффективности», – дополнил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

Он добавил, что эффективность мер господдержки подтверждается в том числе и первым местом, которое Москва в этом году заняла в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Агентства стратегических инициатив.

В Москве действует множество мер государственной поддержки МСП: прямая финансовая поддержка, налоговые льготы, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационная поддержка и другие.