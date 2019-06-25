РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июн. В подмосковных Люберцах до 1 сентября планируют согласовать перечень оборудования, которое закупят для медучреждений округа по заказам избирателей, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско.

Во вторник Дениско провел встречу с депутатом городского округа Люберцы Анатолием Ухановым. В рамках нее обсудили формирование наказов на 2020 год, в частности, основные позиции приобретения медицинского оборудования, необходимого для функционирования учреждений здравоохранения округа.

«Сейчас идет процесс принятия предложений от депутатов. Затем все предложения согласуют с главным врачом, и только тогда окончательно, до 1 сентября, все мероприятия и перечень оборудования будет передан в Мособлдуму», – сказал Дениско.

Он подчеркнул, что обеспечение лекарствами, а также необходимым медицинским оборудованием поликлиник и больниц городского округа Люберцы является приоритетным направлением в процессе формирования мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2020 год.