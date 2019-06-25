РИАМО - 25 июн. Школу в микрорайоне Губернский в городском округе Чехов, возведение которой останавливалось из-за банкротства подрядчиков, планируют сдать к 1 сентября 2020 года, строительные работы на объекте должны начаться в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова встретилась с активисткой города Чехова и одновременно многодетной мамой из микрорайона Губернский Татьяной Сысоевой. Министр рассказала о проделанной работе и планах по завершению строительства школы.

«В настоящий момент решаются вопросы по оформлению земельного участка. Потом будут проведена оценка технического состояния здания, определен перечень работ, необходимых для завершения объекта. Нужно учитывать, что это социально значимое детское учреждение – поэтому нужен максимально ответственный подход», – подчеркнула Федотова.

Строительные работы должны начаться на объекте уже в текущем году, а сдача школы в эксплуатацию запланирована на 2020 год.

«На прошлой встрече была вообще непонятная ситуация, кто будет достраивать, достроится ли она когда-то, настолько все было шатко и непонятно. В данный период уже нашли, кто будет достраивать, уже, как я понимаю, идет работа с документами. Я как активный житель микрорайона вижу работу», – поделилась активистка Сысоева.

Объект возводили два печально известных застройщика – сначала «Су-155», потом объект достраивала компания «Урбан Групп». Компания «Су-155» построила детский сад и первый корпус школы на 1000 мест. Второй корпус школы на 550 мест – так и не был завершен. Стройка была заморожена, когда строительная готовность объекта составляла 70%.

Министерство жилищной политики в настоящий момент реализует пилотный проект – информационный ресурс, который будет включать актуальную информацию обо всех строящихся в Московской области объектах.

Уже сейчас в тестовом режиме размещены данные по всем социальным объектам «Урбан Групп», а также внесены объекты социальной инфраструктуры, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Пока речь идет только об объектах социальной инфраструктуры, которые возводятся в регионе за счет внебюджетных источников финансирования.