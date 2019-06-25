РИАМО – 25 июн. В России отмечается снижение более чем на 15% количества зарегистрированных преступлений, связанных с хранением наркотиков, данные обнародовали на заседании Государственного антинаркотического комитета, сообщается на сайте МВД РФ.

Заседание прошло накануне Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом под председательством министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

«С начала года в ряде субъектов совместно с Росздравнадзором и представителями гражданского общества проведено почти 800 мероприятий. Они были направлены на пресечение реализации без рецепта и назначения врача лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. В результате задокументировано свыше 500 нарушений. Подобные факты выявлены практически в каждом пятом регионе», – сказал Колокольцев.

Он отметил, что более чем в 80% случаев нарушений наложены административные штрафы. И только 10% принятых решений связаны с приостановлением деятельности юридических лиц, хотя именно такая мера противодействия «аптечной наркомании» — самая эффективная.

Министр отметил, что принимаются меры по усилению госконтроля в этом вопросе. Введена уголовная ответственность за сбыт наиболее распространенных лекарственных препаратов. В январе этого года за Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения законодательно закреплено право самостоятельного проведения контрольной закупки.

Колокольцев добавил, что в результате принятых мер количество выявленных в прошлом году преступлений крупных наркодельцов увеличилось на 5%.

«Одновременно отмечается снижение более чем на 15% количества зарегистрированных преступлений, связанных с хранением наркотиков, – с 94 тысяч до 80 тысяч», — подчеркнул министр.