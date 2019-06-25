РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. Фильм о подвиге подольских курсантов дополнят новыми эмоциональными и драматическими сценами, которые планируют снять осенью текущего года, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

В недрах киностудии «Военфильм» идет работа по монтажу фильма «Ильинский рубеж» про подвиг подольских курсантов. Выбираются лучшие сцены и кадры из 106 часов отснятого материала.

«Из достоверных источников стало известно, что в ходе монтажа у творческой группы, работающей в данный момент над сборкой фильма, появились новые идеи по усилению эмоциональности и драматичности ленты. В связи с этим принято решение о дополнительной съемке нескольких сцен осенью этого года (2019 года - ред.) на кинокомплексе «Военфильм – Медынь», – говорится в сообщении.

Киностудия создала ролик в рамках мероприятий по увековечиванию памяти подвига Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой на средства Фонда президентских грантов. В нем есть кадры из будущего фильма и рассказ генерального продюсера Игоря Угольникова, режиссера-постановщика Андрея Гуркина, художника по костюмам Сергея Стручева и линейного продюсера Баграта Чалабяна о съемках фильма «Ильинский рубеж».