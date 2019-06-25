РИАМО - 25 июн. За две недели более 3 тысяч человек подали заявки, чтобы войти в состав корпуса наблюдателей Общественной палаты (ОП) столицы на выборах в Мосгордуму, сообщает ТАСС.

«Мы уже получили более 3 тысяч заявок от граждан, которые хотят войти в состав корпуса наблюдателей, хотя регистрация была открыта всего две недели назад. Это говорит о большом интересе граждан к участию по контролю за предстоящими выборами и о востребованности общественного штаба как института гражданского общества», — сказал председатель ОП города Константин Ремчуков на заседании палаты.

Когда создание корпуса наблюдателей подойдет к концу, аппарат ОП проведет для них серию тренингов. Они пройдут с 14 августа по 3 сентября.

«У нас это будет третья кампания, где участвуют наблюдатели. Хотел бы отметить, что абсолютное большинство из этих 3 тысяч, которые себя заявили, они уже были наблюдателями, уже проходили обучение», - добавил зампредседателя ОП Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он сказал, что в перспективе они ожидают собрать около 4 тысяч человек в корпусе наблюдателей. Посещение обучающих встреч для них обязательно, без этого они не смогут заручиться направлениями на избирательные пункты.

Зампредседателя ОП объяснил, что 4 тысячи человек нужны, чтобы сформировать резерв на случай, если у кого-то из наблюдателей будут проблемы со здоровьем, или кто-то передумает участвовать.

Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.