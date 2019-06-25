РИАМО - 25 июн. Уличные танцы, workout и рэп-батлы, а также концерт с участием популярных музыкальных исполнителей - Аигел, ST, Mozee Montana и многих других - пройдут в День молодежи в столице 27 июня, сообщил журналистам руководитель проекта «На районе» Максим Васильев.

«В программе у нас скейтборд, уличный workout, <…> роллерные соревнования, уличные танцы различных направлений - от брейкданса до хауса и клубного хип-хопа. Также мы проводим батлы по рэп-фристайлу. Под руководством инструкторов и с использованием специальной страховочной экипировки будут проводится пробные подходы к скалодрому», - сказал Васильев.

Он добавил, что финалом всего фестиваля станет концерт популярных исполнителей в парке Горького, который начнется в 20:00. На нем выступят Аигел, ST, Mozee Montana и многие другие.

Как отметил заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артем Демин, ключевой площадкой празднования Дня молодежи станет парк Горького.

«Также большое количество мероприятий пройдет в других парках. В частности, в Измайловском парке пройдут большое мероприятие «Светлая Москва» в формате большого православного молодежного студенческого форума и многое-многое другое», - добавил Демин.

По словам руководителя проекта «Московский диалог» Азамата Томаева, данный проект будет представлен сразу несколькими активностями, одна из которых пройдет в формате «Завтрак с пользой», в рамках которой у молодых жителей появится возможность пообщаться с известными представителями Москвы в сфере искусства, политики, спорта и даже блогерами.

«Для молодых медийщиков будет организован большой фестиваль молодежных медиа Москвы, который пройдет на «Винзаводе». Там будут как различные воркшопы, мастер-классы, так и выставки медиа, где молодые медийщики смогут узнать больше про какие-то стажировки и про то, как можно реализовать свой потенциал», - отметила в свою очередь координатор проектов и программ Дня молодежи, председатель студенческого объединения РЭУ имени Плеханова Маргарита Савинкина.

День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня. В этот день по всей стране проводятся концерты, дискотеки, викторины, конкурсы и спортивные состязания.