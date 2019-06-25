РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июн. Возведение школы на 1,1 тысячи мест, которое началось в микрорайоне Первомайский подмосковной Балашихи, планируют завершить к лету 2020 года, объект возводится в рамках президентского Национального проекта «Современная школа», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во вторник во время выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров проверил ход строительства объекта и пообщался с руководством компании-застройщика. Ранее вместе с генеральным директором компании «СтройАрсенал» Евгением Рубцовым и второклассником из школы №32 Егором Хромовым Юров заложил капсулу времени с посланием потомкам на месте строительства образовательного учреждения.

«Два месяца назад (25 апреля – ред.) губернатор вместе со всей областью заложил одну из пятидесяти школ, которые строятся по президентской программе на территории Подмосковья, в частности одна из этих школ – в микрорайоне Первомайский. Школа большая, на 1100 мест. Благодаря реализации президентской программы, в рамках которой были выделены средства на ее возведение (более миллиарда рублей), здесь началось строительство», – сказал Юров.

Он добавил, что завершить строительство школы планируют летом 2020 года. На сегодняшний день выполнены все необходимые подготовительные работы. Строительная компания ведет подготовку котлована и фундамента. Проводятся работы по размещению инженерных сетей.

«Генплан школы параллельно позволяет заниматься подготовкой спортивного ядра. Его строительство будет закончено к концу этого года (2019 – ред.). Ориентировочно в мае (2020 года – ред.) планируем поставку оборудования, и наша задача сделать все для того, чтобы осенью следующего года школа была открыта», – заключил Юров.

Новая школа в микрорайоне Первомайский административно будет присоединена к существующей школе №32.