РИАМО - 25 июн. Опубликован топ самых популярных марок автомобилей в эконом-сегменте московского каршеринга, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«На связи ИТС (интеллектуальная транспортная система – ред.): самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга является Volkswagen Polo», — говорится в сообщении.

Следом в рейтинге идут автомобили Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid, Kia Rio.

Среднее время одной поездки на машине каршеринга в Москве составляет 46 минут. Чаще всего москвичи и гости столицы пользуются крашерингом для поездок на вокзалы и в автосалоны.

К концу года автопарк каршеринга в городе может увеличиться до 20-25 тысяч машин, а к 2030 году – до 30 тысяч автомобилей.