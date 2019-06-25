РИАМО – 25 июн. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ежемесячную помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет, увеличили, они будут получать более 10 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства России.

«Полтора года назад был принят большой «демографический пакет», который прежде всего направлен на поддержку рождаемости. Он включает в себя ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, выплаты на второго ребенка из материнского капитала (действие этой меры мы, напомню, продлили до 2021 года), субсидии регионам на выплаты при рождении третьего и последующих детей», – сказал Медведев.

По его словам, не все проекты заработали в полную меру, это обсуждалось – в том числе недавно на прямой линии с президентом.

Он подчеркнул, что нужно принимать решения, для того чтобы эту ситуацию исправить.

Глава правительства уточнил, что совсем недавно был принят ряд важных решений.

«Увеличили помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей. <…> Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семьи с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка», – заверил Медведев.