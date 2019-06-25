РИАМО - 25 июн. В Ногинске во вторник нашли тело 16-летнего подростка, юноша утонул во время купания в пруду, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«В городе Ногинске в пруду без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 16-летнего подростка. По данному факту <…> организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что школьник находился около водоема с друзьями, где во время купания утонул», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.