РИАМО - 25 июн. Комитет по конкурентной политике Московской области продлил прием заявок на участие в электронных торгах по продаже 100% пакета АО «Мособлкнига» и 100% акций АО «Московский областной дорожный центр» (МОДЦ), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Основным активом АО «Мособлкнига» является четырехэтажное здание 1917 года постройки в городе Балашиха. Свое начало «Мособлкнига» ведет с 1959 года. Сегодня «Мособлкнига» реализует социально значимую деятельность, направленную на популяризацию книжного чтения, занимается распространением газетно-журнальной и книжной продукции, связанной с искусством, образованием и наукой», — говорится в сообщении.

АО «МОДЦ» - крупнейшее предприятие в Московской области по предоставлению услуг в сфере строительства и реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В структуре АО «МОДЦ» более 450 квалифицированных специалистов, более 1,2 тысячи единиц спецтехники, четыре асфальтобетонных завода, три производственных филиала, три производственно-технических базы.

Заявки на участие в электронных торгах можно подать на электронной торговой площадке России «РТС-Тендер» до 1 августа. АО «Мособлкнига» - номер процедуры 11832, АО «МОДЦ» - номер процедуры 11834.