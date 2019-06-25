РИАМО - 25 июн. С начала 2019 года депутаты Мособлдумы проверили около 600 подъездов Подмосковья на предмет проведения ремонтных работ, в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» уже отремонтировано более 3,7 тысячи подъездов в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«С начала года депутаты Мособлдумы по моему поручению проводят контроль хода ремонта подъездов домов в своих избирательных округах. На сегодняшний день проинспектировано порядка 600 подъездов. Важно, что депутаты проводят свои мероприятия с привлечением общественности, активистами ассоциации председателей советов многоквартирных домов (МКД) Московской области», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Вместе с тем, по словам спикера Мособлдумы, одновременно депутаты осматривают ход благоустройства придомовых территорий – в 2019 году будет благоустроено свыше 1,3 тысячи дворов, около 250 детских площадок. Данная работа ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», где, в частности, говорится о кардинальном повышении комфортности городской среды.

«Напомню, что в региональном законе обозначены обязательные элементы благоустройства – их больше 15 – это набор «минимум», мы с депутатами в ходе выездов часто наблюдаем, что управляющие организации или сами жители инициируют дополнительные элементы», – отметил Брынцалов.