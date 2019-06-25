РИАМО - 25 июн. В столице начался конкурс, в результате которого выберут подрядную организацию на строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

По словам руководителя департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева, все работы завершатся в 2022 году.

«Подведомственным департаменту строительства города Москвы государственным казенным учреждением «Управление дорожно-мостового строительства» объявлен конкурс с ограниченным участием в электронной форме на выполнение подрядных работ по строительству участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Начальная (максимальная) цена контракта - 52,221 миллиарда рублей. Работы предстоит выполнить в течение трех лет. Подведение итогов запланировано на 22 июля», — говорится в сообщении.

Проектом строительства предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 17,9 километра. В том числе: трех эстакад основного хода, двух эстакад съезда суммарной протяженностью 5,316 километра, реконструкция моста через реку Яузу протяженностью 31,39 метра, строительство трех мостов через реку Лихоборку суммарной протяженностью 148,3 метра.

Также предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода вблизи станции метро «Ботанический сад». Будут реконструированы два выхода, построены дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан.

Кроме этого, будет построен пешеходный тоннель в районе дома №16, строение 33, на Сигнальном проезде.