РИАМО – 25 июн. В городском округе Луховицы для повышения безопасности пешеходов обустроили пять новых искусственных дорожных неровностей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Новые «лежачие полицейские» появились на 0,8 километре дороги по улице Мира у детской поликлиники «Айболит», на 3,9 километре дороги Луховицы – Дединово у остановки «Красная Пойма», на 0,4 и 0,5 километрах дороги Красная Пойма – Двуклинково – Озерицы – Подлипки – Головачево рядом с детским садом «Березка», – отмечается в сообщении.

Также на участке возле детского сада по многочисленным просьбам жителей в течение месяца обустроят пешеходный переход.