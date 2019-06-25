РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июн. Комиссия по ЖКХ и контролю за качеством работы управляющих организаций общественной палаты подмосковной Балашихи провела общественный мониторинг трех контейнерных площадок, там выявили несоблюдение графика вывоза мусора, сообщается на официальной странице общественной палаты в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках общественного контроля комиссия по ЖКХ и контролю за качеством работы управляющих организаций общественной палаты Балашихи под председательством Натальи Галл провела общественный мониторинг контейнерных площадок в городе», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что пока проверены только три управляющих организации, но замечания у всех одни. Это несоблюдение графика вывоза мусора и отсутствие табличек с информацией о региональном операторе.

Работа в данном направлении будет продолжена.