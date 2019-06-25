РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 июн. Активисты в ходе проверки качества реализуемой продукции выявили в магазине на Пионерской улице в подмосковном Королеве просроченные яйца и некондиционные овощи, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

25 июня члены и сторонники партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Народный контроль» проверили магазин «Ярче» по адресу: улица Пионерская, дом №8 на соответствие цен и качество товаров. О нарушениях в магазине активистам сообщили жители на одном из личных приемов.

«В ходе рейда активисты «Народного контроля» проверили сроки годности замороженной рыбной продукции, охлажденной мясной и куриной продукции, куриных яиц, качество овощей и фруктов. По итогам проверки, в магазине были зафиксированы нарушения в части свежести товаров», – говорится в сообщении.

Единороссы обнаружили некондиционный листовой салат, томаты и упаковку просроченных куриных яиц. Кроме прочего, активисты выявили отсутствие ценников на некоторые товары.

Все зафиксированные нарушения активисты передадут в контролирующие органы. Товары, не соответствующие стандартам качества, сняты с реализации. Магазин поставлен участниками партийного проекта «Народный контроль» на особый контроль.

Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.