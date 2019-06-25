РИАМО - 25 июн. Московская область представила в фонд ЖКХ заявку, чтобы получить финансовую поддержку за счет средств госкорпорации и переселить граждан из аварийного жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Средства вложат в реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

«В соответствии с представленной заявкой Московская область планирует получить из средств госкорпорации 1,11 миллиарда рублей, которые предусмотрено направить на переселение 1,343 тысячи человек из 568 аварийных жилых помещений общей площадью 24,19 тысячи квадратных метров на территории 7 муниципальных образований», — говорится в сообщении.

В 2008-2016 годах Московской области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств фонда было выделено 6,22 миллиарда рублей. В порядке софинансирования регион добавил 9,13 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на переселение 22747 человек из 9089 аварийных жилых помещений площадью 359,6 тысячи квадратных метров.