РИАМО - 25 июн. Управление Росреестра по Москве выявило одну из возможных схем мошенничества с объектами недвижимого имущества и дало рекомендации, как можно себя обезопасить, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В конце апреля в управление поступило обращение от правообладателей квартиры на Фрунзенской набережной. Хозяйка квартиры заключила договор аренды на длительный срок, но уже через два месяца обнаружила объявление о продаже ее недвижимости на популярном интернет-сервисе.

«Продавцом выступал арендатор и предлагал продажу квартиры по доверенности от собственника – при этом никакой доверенности правообладатели не оформляли. Фотографии и описание объекта были использованы мошенниками из ранее опубликованного собственниками объявления о сдаче квартиры в аренду», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, так как в действиях неизвестных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.

«Мы призываем всех собственников квартир быть бдительными в отношении своего имущества. Сейчас летний период, и много квартир в Москве сдается в аренду. Заключая подобные договоры, необходимо максимально тщательно подойти к проверке арендатора, так как не исключены варианты подделки представленных документов, в том числе удостоверяющих личность», — отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он посоветовал, если речь идет о длительной аренде — больше года, зарегистрировать договор в Росреестре. В качестве профилактических мер, он также порекомендовал эпизодически просматривать популярные интернет-порталы и базы недвижимости с объявлениями о возможной купле-продаже своих объектов.

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