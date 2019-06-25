РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июн. В Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардии РФ в подмосковной Балашихе в рамках всероссийской акции «В память о военной службе в Росгвардии» чествовали военнослужащих, завершивших службу по призыву, им вручили благодарственные письма, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Проводы в запас военнослужащих по призыву прошли во вторник в отдельном комендантском батальоне дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. После возложения цветов к памятнику воинам-дзержинцам, погибшим при выполнении воинского долга, к солдатам и сержантам обратился командир батальона подполковник Илья Бурыкин.

«Сегодня мы провожаем домой военнослужащих, которые доблестно отслужили в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. За год, проведенный в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, вы получили огромный опыт в выполнении задач боевой службы, научились умело обращаться с оружием и военной техникой, обрели новых друзей», – сказал Бурыкин.

Он добавил, что полученные знания и навыки позволят военнослужащим реализовать себя в гражданских профессиях или продолжить военную службу по контракту.

От командования дивизии и воинской части росгвардейцам вручили благодарственные письма для родителей, а наиболее отличившимся выдали рекомендации для внеконкурсного зачисления в государственные образовательные учреждения высшего или среднего профессионального образования.

Ефрейтор Владимир Ключник рассказал, что он очень рад службе в дивизии, которая изменила его.

«Это очень сильная школа жизни. Военная служба дисциплинирует человека, развивает выносливость, самообладание, уверенность в себе», – отметил Ключник.

В рамках акции участники мероприятия посетили музей соединения. Также в память о службе солдаты и сержанты были удостоены почетного права сфотографироваться у боевого знамени дивизии.

Офицеры соединения тепло попрощались с солдатами и сержантами, пожелали им крепкого здоровья, успехов в освоении гражданских специальностей и семейного благополучия.

«Торжественные мероприятия по случаю увольнения военнослужащих по призыву в запас проходят также в воинских частях и соединениях войск Национальной гвардии, расположенных на Дальнем Востоке, Сибири, Урале, Северо-Западе, Центральной России, Северном Кавказе, Крыму и на юге страны» – заключается в материале.