РИАМО - 25 июн. На территории городских округов Шатура и Павловский Посад 26 июня сохранится высокий уровень пожароопасности рекомендуется не жечь костры в лесах и быть предельно осторожными с огнем, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 июня в городском округе Шатура Московской области ожидается чрезвычайная пожароопасность, 5 класс», – говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация и в городском округе Павловский Посад.

При пожарной опасности жителям рекомендуют ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.

«Не разводите костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок», – добавляется в материале.

Также не советуют сжигать в лесу и на торфяниках мусор. А при сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов.

«Следите за сообщениями МЧС России! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101», – заключается на сайте.

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