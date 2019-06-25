РИАМО - 25 июн. За пять месяцев текущего года в городском округе Красногорск создано 1188 новых рабочих мест, что на 466 мест больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

«Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий за первый квартал 2019 года составила 71 007,8 рубля, темп роста – 106,7%. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций округа за январь – март 2019 года составила 75 537 человек, темп роста – 110,6 % к уровню сопоставимого периода прошлого года», – отмечается в сообщении.

На территории округа осуществляют деятельность пять системообразующих промышленных предприятий: ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева», ЗАО «Бецема», ООО «КНАУФ-Гипс», ООО «Первый полиграфический комбинат», АО «Красногорсклексредства».

В целом в городском округе Красногорск работает около 500 крупных и средних предприятий, 15597 малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.

«Красногорск – это развитая территория в инфраструктурном отношении, привлекательная как для крупных инвесторов, так и для малого и среднего бизнеса. Округ демонстрирует стабильный рост налоговых поступлений в бюджет, вместе с эффективной работой предприятий естественным образом создаются и новые рабочие места», – добавила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.