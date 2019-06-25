РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Ученики школы города Хехштадт из Германии примут участие в окружном выпускном бале, который пройдет в подмосковном Красногорске во вторник, сообщил замглавы администрации муниципалитета Игорь Тельбухов.

В Молодежном центре Красногорска во вторник состоялся официальный прием делегации из города-побратима Хехштадта. Со школьниками встретились Тельбухов и начальник управления образования округа Наталья Тимошина.

«Сегодня (25 июня - ред.) в Красногорске проходит городской бал выпускников, мы вас приглашаем посетить это мероприятие. Вы увидите много интересного. Каждая школа выступит со своей программой, представит свои достижения. Закончится вечер молодежной дискотекой», – сказал Тельбухов.

Обмен делегациями между Красногорском и Хехштадтом существует более 20 лет. За это время в Хехштадте побывали около 300 учеников Опалиховской гимназии и других школ Красногорска и такое же количество немецких школьников посетили российский город.

«Мы очень рады, что у нас работает общество дружбы «Красногорск-Хехштадт», особое место в международном обмене занимает обмен молодежными делегациями. Молодежная дипломатия позволяет больше узнать россиянам о немцах и наоборот, завести новых друзей», – добавил Тельбухов.

По словам директора Опалиховской гимназии Ирины Филимоновой, этим летом Красногорск посетили 17 школьников в возрасте 16-18 лет из Хехштадта. Они живут в семьях красногорских школьников. Учащиеся из Красногорска отправятся в немецкий город-побратим с ответным визитом в октябре.

«Мы стараемся, чтобы каждый год программа отличалась от предыдущих. Ребята впервые посетили парк «Зарядье», где их заинтересовала ледяная пещера. В Красногорске немецкие гости побывали в парке «Ивановские пруды», а также прошли с экскурсией по усадьбе «Знаменское-Губайлово», – добавила руководитель международного обмена «Опалиха-Хехштадт» Ирина Пронина.