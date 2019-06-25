РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. У одного из домов по Октябрьскому переулку в микрорайоне Климовск Подольска опилили ветки деревьев по просьбе жителей, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска у дома №8 по Октябрьскому переулку работниками МУП «СЕЗ» были выполнены работы по обрезке взрослых деревьев. Они разрослись и своими пышными кронами затемняли <…> свет», – говорится в сообщении.

Жители самостоятельно обращаются в управляющую организацию с просьбой опилить лишние ветви деревьев.