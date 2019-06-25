РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В подмосковном Подольске по средам будут проводить бесплатную юридическую консультацию граждан предпенсионного и пенсионного возраста по защите их прав, сообщил «РИАМО в Подольске» юрист сенаторского клуба, член Ассоциации юристов России Юрий Шипилов.

«В целях реализации гуманитарного проекта сенаторского клуба Совета Федерации федерального собрания РФ по общественному мониторингу пенсионной реформы в Подольске проводится безвозмездная первичная юридическая консультация граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Приемы проводятся в целях повышения их юридической грамотности для отстаивания своих пенсионных прав», – сказал Шипилов.

Прием ведет сам Шипилов по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 27, в помещении юридического центра «Семья. Право. Защита». Обратиться к юристу могут все желающие по средам с 10:00 до 16:00 по предварительной записи. Записаться можно в будние дни с 14:00 до 16:00 по телефону: 8(967)158-50-05.